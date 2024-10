Gaeta.it - Giornata delle biblioteche in Abruzzo: un evento per valorizzare il ruolo culturale dei bibliotecari

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Sezionedell’Associazione Italianaorganizza un’importante manifestazione dedicata al mondoe della professionea, patrocinata dal Comune di Francavilla al Mare. Il 19 ottobre presso il Museo Michetti, un’iniziativa che mette in luce l’importanzacome pilastri del sapere e della cultura nella società moderna. Gli obiettivi dell’associazione italianaFondata nel 1930, l’Associazione Italianaha come missione principale quella di rappresentare lee la figura delo in Italia. Le sue sezioni regionali, tra cui quella abruzzese, svolgono uncruciale nello sviluppo dei servizi, coordinando attività e iniziative che mirano a promuovere l’accesso alla cultura e alla conoscenza.