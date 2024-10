Gambero Rosso lancia Gamberorosso.tv: la nuova piattaforma on demand per gli amanti del food (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La scena enogastronomica italiana si arricchisce di un nuovo strumento con il lancio di GamberoRosso.tv, una piattaforma concepita per soddisfare la crescente curiosità del pubblico riguardo al mondo del cibo e del vino. Studiata per essere accessibile su qualsiasi dispositivo, questa innovativa piattaforma on demand offre un palinsesto variegato che include ricette, reportage e approfondimenti, il tutto a portata di click. GamberoRosso.tv si prefigge di diventare un punto di riferimento nel panorama mediatico del settore, consentendo a chiunque di esplorare la cultura culinaria italiana in ogni momento. Contenuti esclusivi e varietà di programmi Sulla piattaforma GamberoRosso.tv gli utenti possono trovare una vasta gamma di contenuti, pensati per soddisfare le diverse esigenze dei food lover. Gaeta.it - Gambero Rosso lancia Gamberorosso.tv: la nuova piattaforma on demand per gli amanti del food Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La scena enogastronomica italiana si arricchisce di un nuovo strumento con il lancio di.tv, unaconcepita per soddisfare la crescente curiosità del pubblico riguardo al mondo del cibo e del vino. Studiata per essere accessibile su qualsiasi dispositivo, questa innovativaonoffre un palinsesto variegato che include ricette, reportage e approfondimenti, il tutto a portata di click..tv si prefigge di diventare un punto di riferimento nel panorama mediatico del settore, consentendo a chiunque di esplorare la cultura culinaria italiana in ogni momento. Contenuti esclusivi e varietà di programmi Sulla.tv gli utenti possono trovare una vasta gamma di contenuti, pensati per soddisfare le diverse esigenze deilover.

