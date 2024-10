Forlì Vuelle Pesaro 71-50: crollano i biancorossi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Forlì, 16 ottobre 2024 - Barcolla e crolla la Vuelle sul campo di Forlì. Esce dal campo la formazione guidata per l'ultima volta da Baioni, con passivo molto pesante: 71 a 50. Una formazione quella pesarese che ha rispecchiato sul campo il momento di grande caos che regna all'interno della società. Soprattutto la formazione pesarese, che ritrovava davanti l'ex Daniele Cinciarini, ha dato l'impressione di non essere minimamente concentrata, al limite di una gara di allenamento in un campetto parrocchiale. Perché se si tolgono i punti messi a segno dal play-guardia Ahmad da tutto il resto della formazione biancorossa non sono arrivati spunti degni di cronaca. Ed anche l'altro americano, King, è stato protagonista di una partita del tutto inconsistente. Sport.quotidiano.net - Forlì Vuelle Pesaro 71-50: crollano i biancorossi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 - Barcolla e crolla lasul campo di. Esce dal campo la formazione guidata per l'ultima volta da Baioni, con passivo molto pesante: 71 a 50. Una formazione quella pesarese che ha rispecchiato sul campo il momento di grande caos che regna all'interno della società. Soprattutto la formazione pesarese, che ritrovava davanti l'ex Daniele Cinciarini, ha dato l'impressione di non essere minimamente concentrata, al limite di una gara di allenamento in un campetto parrocchiale. Perché se si tolgono i punti messi a segno dal play-guardia Ahmad da tutto il resto della formazione biancorossa non sono arrivati spunti degni di cronaca. Ed anche l'altro americano, King, è stato protagonista di una partita del tutto inconsistente.

