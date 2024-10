Dopo Las Vegas, lo Sphere arriva ad Abu Dhabi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sphere Entertainment e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hanno annunciato ufficialmente che Abu Dhabi sarà la sede del secondo Sphere al mondo, segnando una svolta nell'offerta di intrattenimento della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Questo annuncio segue il successo mondiale del primo Sphere, inaugurato a Las Vegas nel settembre 2023, una struttura che ha ridefinito l’intrattenimento dal vivo grazie a tecnologia immersiva e narrazione innovativa. James L. Dolan, presidente esecutivo e amministratore delegato di Sphere Entertainment, ha dichiarato: «La visione di Sphere è sempre stata quella di creare una rete globale, e l'annuncio di oggi è una pietra miliare significativa verso questo obiettivo. Panorama.it - Dopo Las Vegas, lo Sphere arriva ad Abu Dhabi Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Entertainment e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu(DCT Abu) hanno annunciato ufficialmente che Abusarà la sede del secondoal mondo, segnando una svolta nell'offerta di intrattenimento della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Questo annuncio segue il successo mondiale del primo, inaugurato a Lasnel settembre 2023, una struttura che ha ridefinito l’intrattenimento dal vivo grazie a tecnologia immersiva e narrazione innovativa. James L. Dolan, presidente esecutivo e amministratore delegato diEntertainment, ha dichiarato: «La visione diè sempre stata quella di creare una rete globale, e l'annuncio di oggi è una pietra miliare significativa verso questo obiettivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Sphere - la seconda arena immersiva del mondo nascerà ad Abu Dhabi - The Sphere, dopo Las Vegas arriva ad Abu Dhabi Nella giornata del 15 ottobre il gruppo The Sphere Entertainment insieme al Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi, hanno rilasciato un comunicato congiunto nel quale dichiarano che il secondo Sphere del mondo sarà costruito nel paese degli Emirati Arabi. (Metropolitanmagazine.it)

The Sphere - in arrivo una gemella ad Abu Dhabi - Dopo il debutto del primo edificio a Las Vegas nel settembre 2023, accolto con entusiasmo e ammirazione globale, quello negli Emirati probabilmente ne emulerà le monumentali proporzioni. (Wired.it)