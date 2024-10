Cooper Koch sul bacio con Nicholas Chavez e la scena della doccia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La serie Monsters ha regalato una grande popolarità a Cooper Koch, che in queste settimane sta facendo il giro dei talk show per parlare del nuovo show di Ryan Murphy. Il giovane attore ha sottolineato di non aver usato protesi per la famosa scena della doccia (tutta natura) ed è tornato a parlarne per descrivere com’è stato girare senza nulla addosso. Koch ha anche rivelato che il bacio con Nicholas Chavez è stato piuttosto spaventoso e che il suo collega ha rotto una sedia durante il provino di Monsters. Cooper Koch: “Il bacio con Nicholas è stato il più spaventoso della mia vita”. “Il bacio più spaventoso a cui ho preso parte? Non credo di averne avuto uno davvero spaventoso, però dovendo scegliere direi quello che mi ha dato Nicholas nella scena dell’hotel. Quello forse è stato un po’ spaventoso, ma non solo per me, ma anche per molti altri che l’hanno visto. Biccy.it - Cooper Koch sul bacio con Nicholas Chavez e la scena della doccia Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La serie Monsters ha regalato una grande popolarità a, che in queste settimane sta facendo il giro dei talk show per parlare del nuovo show di Ryan Murphy. Il giovane attore ha sottolineato di non aver usato protesi per la famosa(tutta natura) ed è tornato a parlarne per descrivere com’è stato girare senza nulla addosso.ha anche rivelato che ilconè stato piuttosto spaventoso e che il suo collega ha rotto una sedia durante il provino di Monsters.: “Ilconè stato il più spaventosomia vita”. “Ilpiù spaventoso a cui ho preso parte? Non credo di averne avuto uno davvero spaventoso, però dovendo scegliere direi quello che mi ha datonelladell’hotel. Quello forse è stato un po’ spaventoso, ma non solo per me, ma anche per molti altri che l’hanno visto.

