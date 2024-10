Cesare Bocci, la malattia della moglie Daniela che ha sconvolto la loro vita: i fatti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci, ha avuto una malattia in un momento delicatissimo della sua vita. Scopriamo di più. Leggi anche: Cesare Bocci, avete mai visto sua figlia Mia? È bellissima! Età, foto, Instagram Cesare Bocci è tra i volti più noti e amati di cinema e fiction italiane, ma non tutti sanno che un dramma ha sconvolto la sua vita e quello della compagna Daniela Spada, proprio nel momento in cui i due non avrebbero potuto essere più felici: a una settimana dalla nascita della loro figlia, Mia Cesare Bocci e la malattia della moglie Daniela Spada: l’ictus dopo la nascita di Mia Avevano tutto, Cesare e Daniela: lei aveva 36 anni e con Cesare stavano insieme da otto, da una settimana era nata la loro bambina, Mia, e Daniela stava allattando quando si è sentita male. Donnapop.it - Cesare Bocci, la malattia della moglie Daniela che ha sconvolto la loro vita: i fatti Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Spada,di, ha avuto unain un momento delicatissimosua. Scopriamo di più. Leggi anche:, avete mai visto sua figlia Mia? È bellissima! Età, foto, Instagramè tra i volti più noti e amati di cinema e fiction italiane, ma non tutti sanno che un dramma hala suae quellocompagnaSpada, proprio nel momento in cui i due non avrebbero potuto essere più felici: a una settimana dalla nascitafiglia, Miae laSpada: l’ictus dopo la nascita di Mia Avevano tutto,: lei aveva 36 anni e constavano insieme da otto, da una settimana era nata labambina, Mia, estava allattando quando si è sentita male.

Chi è Daniela Spada - la moglie di Cesare Bocci : “Abbiamo vissuto l’inferno” - In occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo nel 2016 ha svelato che, qualche anno dopo l’ictus e a recupero già ben avviato, le è stato diagnosticato un tumore al seno. Abbiamo lottato per riconquistare una vita. Daniela Spada è conosciuta al grande pubblico per essere la moglie di Cesare Bocci, attore di successo e volto di Mimì Augello in una delle serie Tv più amare, L’Ispettore ... (Metropolitanmagazine.it)