Casa a Prima Vista | tutte le nuove puntate miste Roma-Milano

Questa edizione di Casa a Prima Vista, oltreché per gli ascolti record, sarà ricordata per lo "scambismo" degli agenti immobiliari o, per dirla alla maniera delle serie tv, per i "crossover" tra le versioni milanesi e Romane che hanno altresì favorito le incursioni in nuovi angoli della Penisola. Mariana D'Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Nadia Mayer, Blasco Pulieri, Corrado Sassu si sono incontrati/scontrati più volte e, possiamo anticiparvi, continueranno a farlo nel corso di questa edizione. Il calendario dei crossover di Casa a Prima Vista Venerdì 18 ottobre, Gianluca sarà protagonista di una nuova trasferta nella Capitale sfidando Nadia e Blasco. Corrado, nel frattempo, è volato a Bergamo per la "puntata mista" di lunedì 21 ottobre che lo vedrà contrapposto a Ida e Mariana.

