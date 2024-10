Tvpertutti.it - Bianca Guaccero: «Flirt con Giovanni Pernice? Ora vi dico tutto»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Parlare di fragilità non è mai facile, sopratquando si tratta di farlo sotto i riflettori della TV.ha deciso di aprirsi, condividendo un lato intimo e delicato della sua vita durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. L'attrice e conduttrice italiana, ha iniziato la sua carriera a soli 17 anni, ma solo recentemente ha deciso di parlare apertamente dei suoi problemi emotivi. Durante la terza puntata di Ballando, si è esibita su una canzone di Renato Zero, Nei Giardini che Nessuno Sa, toccando il tema della fragilità fisica e dell'anima. Un'esibizione intensa che ha conquistato il massimo dei voti, ma che ha sopratcommosso gli spettatori per il significato profondo che portava con sé.