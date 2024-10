Basso tasso di vaccinazione anti-influenza e pneumococco tra gli over 60 in Italia: una situazione preoccupante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, l’immunizzazione degli anziani in Italia ha mostrato risultati allarmanti, con tassi di adesione alle vaccinazioni antinfluenzale e anti-Covid-19 sotto le soglie ottimali. Questo fenomeno non solo espone gli individui più vulnerabili, ma rappresenta anche una rilevante problematica sanitaria per l’intero sistema. Durante il recente convegno di Italia Longeva, esperti e professionisti del settore hanno messo in luce l’urgenza di potenziare le strategie di prevenzione vaccinale. situazione epidemiologica e copertura vaccinale insufficiente Un dato inquietante emerge dai numeri: degli oltre 18 milioni di persone over 60 idonee a ricevere il vaccino antinfluenzale, solo il 47% ha aderito alla campagna di vaccinazione. Lo scenario è ancora più preoccupante per il vaccino contro il Covid-19, dove solo il 18% ha completato il ciclo vaccinale. Gaeta.it - Basso tasso di vaccinazione anti-influenza e pneumococco tra gli over 60 in Italia: una situazione preoccupante Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, l’immunizzazione degli anziani inha mostrato risultati allarm, con tassi di adesione alle vaccinazioninfluenzale e-Covid-19 sotto le soglie ottimali. Questo fenomeno non solo espone gli individui più vulnerabili, ma rappresenta anche una rilevante problematica sanitaria per l’intero sistema. Durante il recente convegno diLongeva, esperti e professionisti del settore hanno messo in luce l’urgenza di potenziare le strategie di prevenzione vaccinale.epidemiologica e copertura vaccinale insufficiente Un dato inquietante emerge dai numeri: degli oltre 18 milioni di persone60 idonee a ricevere il vaccinonfluenzale, solo il 47% ha aderito alla campagna di. Lo scenario è ancora piùper il vaccino contro il Covid-19, dove solo il 18% ha completato il ciclo vaccinale.

