Annullata la multa all’apicoltore con lo striscione “stop bombing Gaza” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ stata Annullata la multa all’apicoltore che, al mercato di Desio in provincia di Monza, ha esposto uno striscione con la scritta “stop bombing Gaza”. Lo riferisce l’agenzia di stampa Adnkronos secondo cui “i carabinieri di Monza hanno annullato in autotutela la sanzione”. multa revocata dai carabinieri per lo striscione contro le bombe su Gaza Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ statalache, al mercato di Desio in provincia di Monza, ha esposto unocon la scritta “”. Lo riferisce l’agenzia di stampa Adnkronos secondo cui “i carabinieri di Monza hanno annullato in autotutela la sanzione”.revocata dai carabinieri per locontro le bombe su

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Striscione per Gaza - annullata la multa all’apicoltore di Desio - (Adnkronos) – Annullata la multa all'apicoltore che, al mercato di Desio in provincia di Monza, ha esposto uno striscione con… L'articolo Striscione per Gaza, annullata la multa all’apicoltore di Desio proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Lo striscione per la pace a Gaza non è reato : multa annullata per l'apicoltore di Caslino al Piano - La sanzione, inflitta per aver esposto uno striscione con il messaggio "Stop bombing - Gaza - stop genocide" al mercato di Desio, era stata motivata dalla violazione dell’articolo 23 del codice della strada, che regola. . La multa di 430 euro inflitta all’apicoltore Mario Borella è stata annullata. (Quicomo.it)

"Stop bombing Gaza" - annullata la multa all'apicoltore che aveva esposto lo striscione in Brianza - Multa annullata. È stata annullata la sanzione da 430 euro comminata all'apicoltore Mario Borella, multato a Desio, al mercato, per aver esposto davanti al suo banchetto uno striscione con la scritta 'Stop bombing - Gaza - stop genocide'. . A notificare la sanzione erano stati i carabinieri per. (Monzatoday.it)