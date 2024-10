Alessandria, 61enne uccide la moglie e chiama i carabinieri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Femminicidio all'alba di oggi a Solero, in provincia di Alessandria. Un uomo di 61 anni, incensurato, ha ucciso la moglie 53enne a coltellate e poi ha chiamato i carabinieri. La tragedia si è consumata questa mattina verso le 5:30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Alessandria insieme al 118 L'articolo Alessandria, 61enne uccide la moglie e chiama i carabinieri proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Femminicidio all'alba di oggi a Solero, in provincia di. Un uomo di 61 anni, incensurato, ha ucciso la53enne a coltellate e poi hato i. La tragedia si è consumata questa mattina verso le 5:30. Sul posto sono intervenuti idel comando provinciale diinsieme al 118 L'articololaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Uccide la moglie a coltellate a Solero (Alessandria) e chiama il 112 - La coppia si era trasferita in paese da circa un anno. L’uomo si è consegnato ai militari dell’Arma che lo hanno portato al comando provinciale. . In loco sono giunti i carabinieri e sostituto procuratore Andrea Tucano per le verifiche del caso. Il personale sanitario si è subito precipitato sul posto, in via Giovanni Cavoli, con un mezzo avanzato, ma non ha potuto fare altro che constatare il ... (Quotidiano.net)

