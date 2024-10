Aggrediti tre poliziotti in carcere, portati in ospedale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoAggressione avvenuta nella Casa Circondariale ionica, dove tre agenti della polizia penitenziaria sono stati Aggrediti violentemente da un detenuto per motivi futili. A denunciare l’accaduto, la Fns Cisl di Taranto e Brindisi. “Gli agenti, costretti a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata sono tuttora sotto osservazione”, aggiunge il sindacato sottolineando che la “la situazione sta raggiungendo un livello di rischio inaccettabile per il personale. “Non possiamo più permettere che la violenza diventi parte della quotidianità lavorativa. Nella Casa Circondariale di Taranto, che ospita più del doppio dei detenuti rispetto alla capienza prevista, la situazione è particolarmente critica”, prosegue. Tarantinitime.it - Aggrediti tre poliziotti in carcere, portati in ospedale Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoAggressione avvenuta nella Casa Circondariale ionica, dove tre agenti della polizia penitenziaria sono stativiolentemente da un detenuto per motivi futili. A denunciare l’accaduto, la Fns Cisl di Taranto e Brindisi. “Gli agenti, costretti a recarsi al pronto soccorso dell’Santissima Annunziata sono tuttora sotto osservazione”, aggiunge il sindacato sottolineando che la “la situazione sta raggiungendo un livello di rischio inaccettabile per il personale. “Non possiamo più permettere che la violenza diventi parte della quotidianità lavorativa. Nella Casa Circondariale di Taranto, che ospita più del doppio dei detenuti rispetto alla capienza prevista, la situazione è particolarmente critica”, prosegue.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Poliziotti circondati e aggrediti con manganello e coltelli : serve il Taser per riportare la calma - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Padova nella serata di venerdì 11 ottobre hanno denunciato un 25enne di origini tunisine ed un 31enne di origini filippine per il reato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti Intorno alle ore 21.30 gli agenti in... (Padovaoggi.it)

Santa Maria Capua Vetere - cinque poliziotti penitenziari aggrediti da un detenuto -  Anche il dirigente sindacale Michele Vergale ha espresso la sua preoccupazione: “La recidività di questo individuo e l’incapacità di prendere provvedimenti concreti, come un trasferimento in un altro istituto più idoneo, dimostrano una gestione inefficace delle dinamiche interne alle carceri. Il detenuto in questione si era già reso protagonista di un’aggressione ai danni di un ispettore ... (Anteprima24.it)

Sparatoria in metro a New York : feriti dai poliziotti un uomo che li aveva aggrediti e tre passanti - . Quattro persone sono rimaste ferite ieri intorno alle 15 locali in una stazione della metro a Brooklyn , New York, quando la polizia ha sparato a un uomo che li minacciava con un coltello. . Secondo quanto riportano i media Usa, tra le persone colpite dagli spari ci sono l’aggressore, uno degli agenti e due passanti. (Gazzettadelsud.it)