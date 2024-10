Ilfattoquotidiano.it - Vertebrati selvatici, il report Wwf: negli ultimi 50 anni s’è registrato un calo del 73%. Ultima chiamata per salvarli

(Di martedì 15 ottobre 2024) di WWF Italia Secondo il Living Planet(LPR) 2024 del WWF, c’e? stato un catastroficodel 73% della dimensione media delle popolazioni globali diin soli 50(1970-2020). Ilavvisa che, mentre il Pianeta si avvicina a pericolosi punti di non ritorno che rappresentano gravi minacce per l’umanita?, nei prossimi cinquesara? necessario un enorme sforzo collettivo per affrontare la duplice morsa della crisi climatica e biologica. Il Living Planet Index (LPI), fornito dalla ZSL (Zoological Society of London), si basa sui trend di quasi 35.000 popolazioni di 5.495 specie didal 1970 al 2020. Ilpiu? forte si registraecosistemi di acqua dolce (-85%), seguiti da quelli terrestri (-69%) e poi marini (-56%).