Treni circolazione in tilt per 3 ore

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non c’è pace per i pendolari che ogni giorno si spostano con i. Ieri si sono registrate tre ore di (ormai) ordinario disagio con corse cancellate, limitate o partite in grave ritardo. Nel dettaglio, i problemi allasono iniziati alle 6.40, a causa di un guasto agli impianti veriricatosi nella stazione di Milano Certosa, e si sono risolti solo a partire dalle 9.45, quando sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e le corse sono via via tornate alla normalità. Disservizi e rallentamenti si sono comunque protratti per tutta la mattinata ed hanno coinvolto ogni tipo di treno: da quelli a lunga percorrenza fino ai regionali. Compromessa, in particolare, ladei convogli nel nodo di Milano e nell’ovest della Lombardia. Tranord ha segnalato difficotà anche nelle uscite e nelle entrate dei propri convogli nel deposito di Milano Fiorenza.