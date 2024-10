Ilfattoquotidiano.it - Superenalotto, centrato un “6”: porta a casa il jackpot da 90 milioni con una schedina da 3 euro

(Di martedì 15 ottobre 2024)un ‘6’ nell’estrazione deldi oggi da quasi 90di(89.221.270). La vincita è stata realizzata in una tabaccheria a Riva del Garda, in provincia di Trento, indovinando la sestina 1, 23, 44, 45, 47, 60 con unada 3. Oltre al ricchissimo ‘6’, sono stati centrati anche sei ‘5’ da circa 30milaciascuno. Ilper il prossimo concorso ripartirà da 17,7. Il record del 2023 che rese ricca l’Italia La vincita record resta quella da oltre 371di, la più alta assegnata nella storia dei 25 anni di, centrata il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi: il sistema ha distribuito in Italia 90 vincite da circa 4diciascuna. Lo scorso maggio, invece, in una tabaccheria di Napoli sono stati vinti 101con unada 2