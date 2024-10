Stile di vita sano, Amway e Nutrilite a sostegno della Longevity Run di Roma (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - All’interno del Villaggio della Salute, in occasione della Longevity Run 2024 di Roma, evento dedicato all’importanza del benessere, organizzato dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, saranno presenti, in u Ilgiornaleditalia.it - Stile di vita sano, Amway e Nutrilite a sostegno della Longevity Run di Roma Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ott. (Adnkronos Salute) - All’interno del VillaggioSalute, in occasioneRun 2024 di, evento dedicato all’importanza del benessere, organizzato dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, saranno presenti, in u

Stile di vita sano - Amway e Nutrilite a sostegno della Longevity Run di Roma - La corsa, non competitiva e lunga 5 km - informa una nota - si svolgerà a Roma, domenica 20 ottobre, all'interno della Mezza Maratona, con partenza alle 9. La partecipazione di Amway e Nutrilite a un evento che rispecchia la loro missione, permette di consolidare ulteriormente la loro posizione nel settore del benessere, promuovendo un concetto di salute olistica e uno stile di vita sano ed ... (Iltempo.it)