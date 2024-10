Riccardo Bossi andrà a processo con rito abbreviato, è accusato di truffa sul Reddito di cittadinanza (Di martedì 15 ottobre 2024) Il figlio maggiore di Umberto Bossi ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato per il suo processo: è accusato di false attestazioni per ricevere il Reddito di cittadinanza nonostante non ne avesse diritto. Secondo i pm, avrebbe ricevuto 12.800 euro non dovuti. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il figlio maggiore di Umbertoha chiesto e ottenuto ilper il suo: èdi false attestazioni per ricevere ildinonostante non ne avesse diritto. Secondo i pm, avrebbe ricevuto 12.800 euro non dovuti.

