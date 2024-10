Zonawrestling.net - Raw 14.10.2024 Rispetto e lealtà

(Di martedì 15 ottobre 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Enterprise Center di St. Louis, Missouri. Lo show inizia con Rhea Ripley che raggiunge il ring, chiama subito Liv Morgan per parlare con lei ma al suo posto arriva Tiffany Stratton che le vuole dare un messaggio cioè che deve stare lontano dai suoi affari e da quelli di Nia Jax. Arrivano anche Liv Morgan e Raquel Rodriguez che attaccano da dietro entrambe e le mettono al tappeto. Nel backstage Rhea Ripley chiede a Adam Pearce un match contro Liv Morgan e Raquel Rodriguez. Adam dice che seppur sia d’accordo non ha una tag team partner per lei. Si presenta da loro anche Tiffany Stratton in cerca di vendetta e Pearce le dice che sarà lei la compagna di Rhea per il match. WWE Women’s Tag Team Title Match: Bianca Belair & Jade Cargill (c) vs.