Pisa e il computo del tempo, visita guidata RiscopriAmo Pisa (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul Pisatoday.it - Pisa e il computo del tempo, visita guidata RiscopriAmo Pisa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuano i tour guidati con l’iniziativa '', avviata dal Comune di. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di. Le iscrizioni sono da effettuare sul

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aperte le domande per l'iscrizione nell'albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio del Comune di Pisa - Gli elettori del Comune di Pisa che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e/o di presidente di seggio elettorale possono presentare la relativa domanda. Per l'iscrizione nell'Albo degli scrutatori è necessario essere in possesso dei seguenti... (Pisatoday.it)

La guerra dell’alcol a Pisa. Tar contro l’ordinanza che vieta la vendita - ma il Comune rilancia - Il sindaco di Pisa, Michele Conti, commenta la decisione e rilancia la linea dura sulla stazione annunciando modifiche al regolamento per rendere gli interventi anti-alcol strutturali: “Prendiamo atto – dice Conti -, della sentenza del Tar che si pronuncerà nel merito nell’aprile del 2025. Un’azione intrapresa dall’Amministrazione per contrastare situazioni di disturbo della quiete urbana ... (Lanazione.it)

Pubblicato il bando 'Arte e disabilità' dal Comune di Pisa - Pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando 'Arte e disabilità', rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L’obiettivo dell’avviso è quello di selezionare un progetto che miri a prevenire... (Pisatoday.it)