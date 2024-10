Quotidiano.net - Pichetto, dal nucleare risparmio di 17 miliardi sull'energia

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Ilpuò contribuire in maniera importante alla decarbonizzazione, ma anche ad abbassare le bollette. Come riportato nel Pniec, l'inserimento delporta ad unminimo per il sistema di 17di euro". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in audizione davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera. "Questo- ha detto ancora- è stato calcolato rispetto ad uno scenario in cui il carico di base è sostenuto principalmente dal gas" e con "soltanto la metà del potenziale diinstallabile. Nell'ipotesi di installazione dell'intero potenziale calcolato dalla Piattaforma, ilper il sistema energetico potrà essere maggiore".