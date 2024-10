Gaeta.it - Paolo Bonolis condivide un messaggio toccante sulla sua famiglia e cita Franco Califano su Instagram

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle ultime ore,ha colto l’occasione per esprimere uncarico di significato dedicato alla suaattraverso un post sul suo profilo. Il noto conduttore televisivo italiano, celebre per il suo ruolo in programmi come “Avanti Un Altro“, ha condiviso un momento di riflessione personale, un gesto che sottolinea l’importanza dei legami familiari nella sua vita, anche in un periodo di cambiamenti come il recente divorzio dalla moglie Sonia Bruganelli. Il post sue il significato degli affetti familiari Il post pubblicato dainclude una foto simbolica che lo ritrae assieme alla sua ex moglie Sonia Bruganelli e ai loro tre figli più piccoli. Questo gesto non è comune per il conduttore, che ha frequentemente annoverato il suo approccio riservato nei confronti dei social media.