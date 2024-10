Ospedale “San Giovanni di Dio”, l’Asp alla ricerca del nuovo direttore sanitario (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Asp sta cercando un direttore sanitario per l’Ospedale “San Giovanni di Dio” ad Agrigento. Pubblicato un avviso - si legge oggi sul quotidiano La Sicilia - rivolto ai medici interni dato che il posto risulta vacante a seguito del pensionamento del titolare. Tutto questo in attesa del concorso Agrigentonotizie.it - Ospedale “San Giovanni di Dio”, l’Asp alla ricerca del nuovo direttore sanitario Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Asp sta cercando unper l’“Sandi Dio” ad Agrigento. Pubblicato un avviso - si legge oggi sul quotidiano La Sicilia - rivolto ai medici interni dato che il posto risulta vacante a seguito del pensionamento del titolare. Tutto questo in attesa del concorso

Un fulmine a ciel sereno : si dimette il direttore del conservatorio Giovanni Mareggini - Reggio Emilia, 11 settembre 2024 – Come un fulmine a ciel sereno arrivano le dimissioni del direttore del Conservatorio Peri-Merulo, Giovanni Mareggini, a un anno dalla nomina. "Informo che in data odierna ho inviato la mia lettera di dimissioni da direttore del Peri-Merulo al ministro dell’Università, Annamaria Bernini, e al presidente dell’Istituto, Armando Sternieri. (Ilrestodelcarlino.it)

Giovanni Rossi direttore generale di Promos Italia - In Promos Italia, Rossi arriva con l’obiettivo di consolidare l’attività della consortile, partecipata ad oggi da 16 strutture del sistema camerale, di contribuire allo sviluppo di nuove politiche ed attività per perseguire la mission di preparare all’export nuove potenziali imprese esportatrici e di ampliare il business internazionale di quelle già attive nei mercati esteri. (Ildenaro.it)

Giovanni Manna | Chi è il direttore sportivo SSC Napoli - Quali sono i principali successi sportivi di Giovanni Manna? Giovanni Manna ha vinto il premio USSI 2023 come Dirigente dell’Anno nel dicembre 2023. Giovanni Manna è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Quest’anno, ha scoperto talenti come Fagioli, Miretti, Iling Jr. Qual è la linea verde di Giovanni Manna al Napoli? Manna si concentra sui giovani talenti, come dimostrato alla ... (Spazionapoli.it)