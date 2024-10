Oltre 200 casi di salmonellosi nelle scuole del Fiorentino: “Colpa del farro con pomodorini” (Di martedì 15 ottobre 2024) farro con pesto e pomodorini: sarebbero questi gli ingredienti, serviti il 24 settembre scorso, responsabili dell’intossicazione da salmonella registrata tra gli alunni di alcune scuole della provincia di Firenze. A stabilirlo è la risposta data dall’assessore alla Salute della Regione Toscana Simone Bezzini a un’interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale della Lega e portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale Marco Landi.Leggi anche: Superenalotto, vincita da sogno: un sei da quasi 90 milioni a Riva del Garda “Nessuna caccia alle streghe, né dita puntate contro qualcuno, ma solo la legittima richiesta di trasparenza, anche per rassicurare le famiglie, ancora in attesa di conoscere le dimensioni e le caratteristiche dell’intossicazione. Thesocialpost.it - Oltre 200 casi di salmonellosi nelle scuole del Fiorentino: “Colpa del farro con pomodorini” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024)con pesto e: sarebbero questi gli ingredienti, serviti il 24 settembre scorso, responsabili dell’intossicazione da salmonella registrata tra gli alunni di alcunedella provincia di Firenze. A stabilirlo è la risposta data dall’assessore alla Salute della Regione Toscana Simone Bezzini a un’interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale della Lega e portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale Marco Landi.Leggi anche: Superenalotto, vincita da sogno: un sei da quasi 90 milioni a Riva del Garda “Nessuna caccia alle streghe, né dita puntate contro qualcuno, ma solo la legittima richiesta di trasparenza, anche per rassicurare le famiglie, ancora in attesa di conoscere le dimensioni e le caratteristiche dell’intossicazione.

