Nvidia su un nuovo record mette Apple nel mirino

(Di martedì 15 ottobre 2024), azienda tecnologica californiana che produce processori grafici, ha chiuso in rialzo del 2,4% a 138,07 dollari per azione ieri a Wall Street, superando il suo massimo precedente in chiusura di 135,58 dollari del 18 giugno e facendo quindi segnare unmassimo storico. La quota raggiunta rimane leggermente inferiore al suo picco intraday di sempre di 140,76 dollari segnato il 20 giugno.è salito di quasi il 14% questo mese ed è il secondo miglior performer nell’indice S&P 500 quest’anno, anche in estate aveva ripiegato dal suo poderoso rally per potenziali intoppi ingegneristici nei suoi prodotti e per dubbi sulla sostenibilità del rally dei titoli legati all’Intelligenza Artificiale.