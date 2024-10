Nucleare, deposito rifiuti radioattivi "entro il 2039": come sarà fatto e quanto costerà (Di martedì 15 ottobre 2024) Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha fatto sapere che "in base alle stime attuali, si potrà ottenere l’autorizzazione unica" per procedere con la costruzione del deposito soltanto nel 2029, mentre "la messa in esercizio" arriverà nei successivi 10 anni. La struttura, che conterrà solamente i rifiuti radioattivi prodotti in Italia, si svilupperà su una superficie di circa 150 ettari e costerà 1,5 miliardi di euro. come verranno smaltiti o stoccati i rifiuti? E perché la sua costruzione è obbligatoria? Ecco tutto quello che c'è da sapere Tg24.sky.it - Nucleare, deposito rifiuti radioattivi "entro il 2039": come sarà fatto e quanto costerà Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin hasapere che "in base alle stime attuali, si potrà ottenere l’autorizzazione unica" per procedere con la costruzione delsoltanto nel 2029, mentre "la messa in esercizio" arriverà nei successivi 10 anni. La struttura, che conterrà solamente iprodotti in Italia, si svilupperà su una superficie di circa 150 ettari e1,5 miliardi di euro.verranno smaltiti o stoccati i? E perché la sua costruzione è obbligatoria? Ecco tutto quello che c'è da sapere

