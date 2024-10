Nomine partecipate bloccate: scontro interno al centrodestra, caos totale! (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Vertice segreto dei leader regionali del centrodestra, nessuna intesa. Restano bloccate le Nomine dei Cda delle partecipate della Regione Abruzzo. Un vertice segreto tra i big del centrodestra abruzzese si è concluso senza un accordo definitivo, alimentando la confusione sulla gestione delle Nomine dei Cda delle partecipate regionali. L’incontro, che si è svolto a Roma, ha visto protagonisti il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, il deputato di Forza Italia, Nazario Pagano, e il coordinatore della Lega, Luigi D’Eramo, ma non è riuscito a sbloccare la situazione di stallo che si protrae ormai da mesi. Da maggio, infatti, il tavolo politico cerca di definire i ruoli chiave per i vari enti partecipati, ma senza successo. Abruzzo24ore.tv - Nomine partecipate bloccate: scontro interno al centrodestra, caos totale! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Vertice segreto dei leader regionali del, nessuna intesa. Restanoledei Cda delledella Regione Abruzzo. Un vertice segreto tra i big delabruzzese si è concluso senza un accordo definitivo, alimentando la confusione sulla gestione delledei Cda delleregionali. L’incontro, che si è svolto a Roma, ha visto protagonisti il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, il deputato di Forza Italia, Nazario Pagano, e il coordinatore della Lega, Luigi D’Eramo, ma non è riuscito a sbloccare la situazione di stallo che si protrae ormai da mesi. Da maggio, infatti, il tavolo politico cerca di definire i ruoli chiave per i vari enti partecipati, ma senza successo.

