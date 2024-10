Morbegno in cantina 2024, la carica dei quindicimila (Di martedì 15 ottobre 2024) Commenti unanimemente positivi per un gradimento che ha unito partecipanti, associazioni e operatori; un clima di festa che ha avvolto la città per tre weekend consecutivi; riscontri numerici da record. L'edizione 2024 di Morbegno in cantina si è conclusa domenica con pieno successo e la Sondriotoday.it - Morbegno in cantina 2024, la carica dei quindicimila Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Commenti unanimemente positivi per un gradimento che ha unito partecipanti, associazioni e operatori; un clima di festa che ha avvolto la città per tre weekend consecutivi; riscontri numerici da record. L'edizionediinsi è conclusa domenica con pieno successo e la

Auser : raccolta fondi nel corso di Morbegno in cantina - Doppio appuntamento con i volontari di Auser Morbegno nei prossimi giorni. La raccolta fondi Domani dalle 9 in piazza Sant'Antonio, nell'ambito del secondo weekend di Morbegno in cantina, i volontari Auser hanno organizzato una raccolta fondi per sostenere la loro attività: sarà possibile... (Sondriotoday.it)

Morbegno in cantina apre i battenti. Si parte con il primo fine settimana - Ciascun itinerario prevede sei tappe in altrettante cantine, quattro per lo Sforzato, precedute da un aperitivo, con assaggi di salumi, come la Bresaola della Valtellina, formaggi, a cominciare dal Bitto e dal Valtellina Casera, taroz, torta Morbegno e bisciola. L’edizione 2024, la seconda promossa dal Comune di Morbegno e organizzata dal Consorzio Turistico Porte di Valtellina, si presenta con i ... (Ilgiorno.it)

Giro Sforzato a Morbegno in cantina - Degustazioni e prodotti tipici in primo piano, ma anche scoperta di luoghi e storie del territorio grazie all’app Artplace. Silvia Baldini . "La manifestazione, nella sua ormai ultraventennale riproposizione – gli ha fatto eco l’assessore agli Eventi Andrea Ruggeri - È stata in grado di rinnovarsi, aumentando sempre di più la qualità complessiva, anche grazie alla presenza dei sommelier di Ais e ... (Ilgiorno.it)