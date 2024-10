Gaeta.it - Milano ospita un tunnel interattivo per approfondire la salute dell’intestino

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di venerdì 25 e sabato 26 ottobre,si trasformerà in un luogo di apprendimento innovativo sullaintestinale. All’interno dell’Arco della Pace, ungonfiabile percorribile a piedi sarà allestito per offrire una simulazione realistica del colon umano. Questo evento, voluto dal Gruppo MultiMedica, si propone di sensibilizzare il pubblico sullae sull’importanza della prevenzione delle malattie digestive, tra cui il tumore colorettale. Un viaggio immersivo nell’intestino umano Grazie a questa iniziativa unica, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare l’anatomia, osservando dettagli come diverticoli e polipi. Questorappresenta un vero e proprio percorso educativo per chiunque desideri capire come funziona il secondo cervello del corpo umano.