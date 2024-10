Secoloditalia.it - Manovra sul tavolo del Cdm: più fondi alla sanità. Extraprofitti? Meloni: “Avremo più coraggio della sinistra”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Consiglio dei ministri strategico, tutto indirizzato al varoLegge di Bilancio con il decreto fiscale collegato, per un primo esame dei testi. Ladovrebbe aggirarsi intorno ai 25 miliardi di euro: da giorni il ministero dell’Economia è al lavoro per le coperture necessarie e le limature dell’ultima ora. Le entrate arriveranno soprattutto da tagli e razionalizzazione delle spese. Il ministro Giorgetti ha spinto per una spending review, chiedendo ai ministeri di individuare le spese “improduttive o che si possono rinviare”. Al netto del raccontostampa esu presunte frizioni tra i ministri Giorgetti e Tajani la direzione del governo, ribadita più volte dpremier Giorgia, è chiara. Finanziamenti, calo del cuneo fiscale, nessun aumento di tasse per persone e aziende.