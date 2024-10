Manovra subito in Consiglio dei ministri, scatto del governo su tagli e banche (Di martedì 15 ottobre 2024) Mossa a sorpresa del governo, che nel Consiglio dei ministri del 15 ottobre approverà non soltanto il Documento programmatico di Bilancio da inviare all’Ue e il Decreto fiscale, ma anche la stessa Manovra finanziaria. L’obiettivo è rispettare proprio i tempi dettati dalla Commissione europea, che vuole che la legge di bilancio sia sottoposta ai parlamenti dei Paesi membri entro il 20 ottobre. Sarà quindi approvato il primo testo ufficiale della Manovra finanziaria per il 2025, con già diverse misure considerate fondamentali. Il governo proverà a raccogliere nuovi fondi sia dai “sacrifici” delle banche preannunciati dal ministro Giorgetti nei giorni scorsi, sia dai tagli lineari ai ministeri. Quifinanza.it - Manovra subito in Consiglio dei ministri, scatto del governo su tagli e banche Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Mossa a sorpresa del, che neldeidel 15 ottobre approverà non soltanto il Documento programmatico di Bilancio da inviare all’Ue e il Decreto fiscale, ma anche la stessafinanziaria. L’obiettivo è rispettare proprio i tempi dettati dalla Commissione europea, che vuole che la legge di bilancio sia sottoposta ai parlamenti dei Paesi membri entro il 20 ottobre. Sarà quindi approvato il primo testo ufficiale dellafinanziaria per il 2025, con già diverse misure considerate fondamentali. Ilproverà a raccogliere nuovi fondi sia dai “sacrifici” dellepreannunciati dal ministro Giorgetti nei giorni scorsi, sia dailineari ai ministeri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - martedì il varo in Consiglio dei Ministri : sforbiciata decisa ai Ministeri - fondi per i rinnovi dei contratti nella PA e taglio del cuneo fiscale - L'articolo Manovra 2025, martedì il varo in Consiglio dei Ministri: sforbiciata decisa ai Ministeri, fondi per i rinnovi dei contratti nella PA e taglio del cuneo fiscale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il governo è impegnato in una corsa contro il tempo per definire la manovra finanziaria da circa 25 miliardi di euro. (Orizzontescuola.it)

Martedì alle 20 in consiglio dei ministri la manovra e una “informativa” sul Documento programmatico di bilancio - Dal settore dei giochi si punta a ricavare circa mezzo miliardo. Per finanziare il menù, più le spese indifferibili, il Mef può contare al momento su circa 15 miliardi: 9 in deficit grazie al fatto che quello tendenziale per il 2025 è sotto le previsioni e consente al governo di sfruttare quello spazio fiscale come copertura, 6 dall’abolizione dell’Aiuto per la crescita economica (che ne valeva ... (Ilfattoquotidiano.it)

Consiglio generale Fieg : bene la legge di sistema - ora nella manovra di Bilancio misure urgenti a sostegno dell’informazione di qualità - Il Consiglio, vista la disponibilità del Governo, ha, pertanto, invitato il presidente a un confronto con il sottosegretario Barachini ed i ministri competenti per la introduzione nella Legge di Bilancio delle seguenti misure: la reintroduzione e il potenziamento degli interventi di sostegno alle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle agenzie di stampa (contributo per copia cartacea ... (Quotidiano.net)