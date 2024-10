Lukaku, mai un avvio così positivo come col Napoli: i numeri super (Di martedì 15 ottobre 2024) Romelu Lukaku non aveva mai avuto un esordio così positivo come col Napoli in tutta la carriera: i numeri straordinari del Belga Non è ancora in forma, eppure sta spostando gli equilibri come mai aveva fatto in carriera alla prima stagione con una nuova squadra dopo 6 partite giocate. Romelu Lukaku si sta prendendo il Napoli e il connubio vincente con Antonio Conte lo sta senz’altro aiutando. Il tecnico azzurro lo ha revitalizzato mentalmente, dopo una serie di esperienze non felicissime. Quella dello scorso anno alla Roma non è stata del tutto negativa, ma l’atteggiamento del belga, fin qui, sembra quello di un giocatore che ha completamente switchato mentalità. La squadra ne risente in positivo del suo peso nelle partite. Da quando ha debuttato in maglia azzurra, il Napoli non ha mai perso. Spazionapoli.it - Lukaku, mai un avvio così positivo come col Napoli: i numeri super Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Romelunon aveva mai avuto un esordiocolin tutta la carriera: istraordinari del Belga Non è ancora in forma, eppure sta spostando gli equilibrimai aveva fatto in carriera alla prima stagione con una nuova squadra dopo 6 partite giocate. Romelusi sta prendendo ile il connubio vincente con Antonio Conte lo sta senz’altro aiutando. Il tecnico azzurro lo ha revitalizzato mentalmente, dopo una serie di esperienze non felicissime. Quella dello scorso anno alla Roma non è stata del tutto negativa, ma l’atteggiamento del belga, fin qui, sembra quello di un giocatore che ha completamente switchato mentalità. La squadra ne risente indel suo peso nelle partite. Da quando ha debuttato in maglia azzurra, ilnon ha mai perso.

