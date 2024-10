Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 15 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per lotra Btp e Bund tedeschi. Ieri, lunedì 14, la settimana è iniziata in crescita per i mercati del Vecchio Continente, trainati da Madrid (+1,1%) e Milano. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha concluso in rialzo dell’1,09% a 34.680 punti. Le quotazioni diin tempo reale Articolo completo:di15dal blog Lettera43