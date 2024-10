Ladispoli promuove l’inclusione: seminario su come comunicare con i cittadini sordi (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella città di Ladispoli, il progetto di inclusione “Ladispoli una città che sa ascoltare” ha fatto un significativo passo avanti con il primo seminario formativo dedicato alla comunicazione con le persone sorde. L’incontro, intitolato “In reciproco ascolto: interagire con il cittadino sordo in situazione ordinaria e di emergenza”, è stato organizzato da Emergenza sordi Aps e si è concentrato sull’importanza di sviluppare competenze linguistiche specifiche per interagire in modo efficace durante situazioni di emergenza. Un passo verso l’inclusione L’incontro ha visto la partecipazione attiva di Marco Cecchini, delegato del sindaco Grando. Il suo commento sull’evento sottolinea l’importanza di questa iniziativa nel contesto di un’azione più ampia per l’inclusione sociale: “Ladispoli continua il suo percorso di inclusione e ascolto”. Gaeta.it - Ladispoli promuove l’inclusione: seminario su come comunicare con i cittadini sordi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella città di, il progetto di inclusione “una città che sa ascoltare” ha fatto un significativo passo avanti con il primoformativo dedicato alla comunicazione con le persone sorde. L’incontro, intitolato “In reciproco ascolto: interagire con il cittadino sordo in situazione ordinaria e di emergenza”, è stato organizzato da EmergenzaAps e si è concentrato sull’importanza di sviluppare competenze linguistiche specifiche per interagire in modo efficace durante situazioni di emergenza. Un passo versoL’incontro ha visto la partecipazione attiva di Marco Cecchini, delegato del sindaco Grando. Il suo commento sull’evento sottolinea l’importanza di questa iniziativa nel contesto di un’azione più ampia persociale: “continua il suo percorso di inclusione e ascolto”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diocesi: Salerno, venerdì 18 ottobre la veglia di preghiera per le missioni presieduta dall’arcivescovo Bellandi - Nel mese di ottobre l’Ufficio diocesano per la promozione della cooperazione missionaria tra le Chiese di Salerno-Acerno-Campagna propone alcuni momenti comuni che si vanno ad aggiungere alle iniziati ... (agensir.it)

Diocesi: Lecce, domani per i bambini “Caccia ai tesori” nel Museo d’arte sacra - “Caccia ai tesori” per i più piccoli (tra i 6 e i 10 anni), domenica 13 ottobre dalle 16 in poi, in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al Museo (Famu), al Mudas - Museo d'arte sacra di ... (agensir.it)