Quotidiano.net - La Corea del Nord accusa il Sud di aver lanciato droni su Pyongyang: “Pagherà caro le incursioni”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Le relazioni tra ladele ladel Sud stanno toccando in questi giorni il punto più basso da diversi anni: non soloha smantellato la propria porzione di strade che collegano i due Paesi (ricevendo dei colpi di avvertimento in risposta), ma ha ancheto Seoul diviolato il suo spazio aereo con deiin varie occasioni nelle scorse settimane. Il regime di Kim Jong Un sta abbandonando la retorica della riunificazione: i sudni non sono più dipinti come lo stesso popolo, ma corrotto e assoggettato al dominio degli americani, bensì come i “nemici primari” con i quali una riconciliazione è impossibile. Un cambiamento di politica importante, che indirizza ladelverso l’idea di non essere più ‘l’unicalegittima’, bensì un paese diverso e ‘autonomo’.