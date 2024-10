Kurt Angle: “Il wrestling è finto ma le botte si prendono sul serio, con il tempo il tuo corpo va in tilt” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il wrestling professionistico è ancora oggi etichettato come “falso” da coloro che non riescono a comprendere gli aspetti legati alla performance e al personaggio in quello che viene presentato come uno sport, nonostante la presenza di vere e proprie leggende del wrestling come Kurt Angle. In una nuova intervista rilasciata a WFAN, ad Angle è stato chiesto come si comporta con chi gli chiede del lato teatrale del wrestling. Le sue parole “È tutto prestabilito, ma le botte si prendono. Sbattiamo sul compensato, e questo comporta lesioni a lungo termine, le ginocchia vanno in tilt, il collo va in tilt, la schiena va in tilt”. Zonawrestling.net - Kurt Angle: “Il wrestling è finto ma le botte si prendono sul serio, con il tempo il tuo corpo va in tilt” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilprofessionistico è ancora oggi etichettato come “falso” da coloro che non riescono a comprendere gli aspetti legati alla performance e al personaggio in quello che viene presentato come uno sport, nonostante la presenza di vere e proprie leggende delcome. In una nuova intervista rilasciata a WFAN, adè stato chiesto come si comporta con chi gli chiede del lato teatrale del. Le sue parole “È tutto prestabilito, ma lesi. Sbattiamo sul compensato, e questo comporta lesioni a lungo termine, le ginocchia vanno in, il collo va in, la schiena va in”.

