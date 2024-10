Lanazione.it - Investimenti urgenti per le scuole. E forza e spazi all’associazionismo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) È nata e vive a Lerici, Olga Tartarini. Insegnante a Sarzana, con un passato da assessore, è parte attiva di alcune associazioni lericine. E ora è a capo della lista Liguri a testa alta. Quali sono le sue priorità? "La partecipazione attiva è essenziale per costruire una Liguria inclusiva e forte. La rigenerazione deglicomunitari, soprattutto attraverso scuola e associazionismo, è fondamentale. Le nostresoffrono di carenze strutturali e richiedono. L’abbandono scolastico e le disuguaglianze penalizzano molti giovani: servono percorsi di recupero e sostegno economico per chi è più vulnerabile. Va rafto il legame tra scuola e lavoro, offrendo competenze adatte al nostro mercato, come nautica e turismo.