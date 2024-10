Terzotemponapoli.com - Intervista all’EX Lucarelli su Radio Goal

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Cristiano, ex calciatore e attuale allenatore, noto per la sua esperienza al Napoli, ha rilasciato un’, trasmessa in diretta su Kiss Kiss Napoli. Riguardo a Retegui, ha dichiarato: “Spero che questo giovane continui a esibirsi come sta facendo ora. Auspico che nei prossimi anni emergano ulteriori talenti nel suo ruolo, così da garantire quella competitività che ha sempre contraddistinto la nostra essenza. Retegui sta dimostrando di essere promettente, ma mi auguro che ci siano anche altri giocatori in grado di elevare il reparto offensivo dell’Italia tra i veri campioni.”: Il Legame con Napoli Parlando del suo legame con Napoli,ha affermato: “Mi sento ancora napoletano, i napoletani si trovano ovunque. Ogni volta che incontro qualcuno di Napoli, mi ricorda sempre gli anni trascorsi qui.