Il consiglio comunale aperto si farà all'impianto di San Zeno. Menchetti: "Arezzo barzelletta d'Italia" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il consiglio comunale aperto su San Zeno si farà, a San Zeno. “La decisione con cui la maggioranza, in sede di conferenza dei capigruppo, ha deciso di tenere il consiglio comunale aperto sull’inceneritore nella sede dell’impianto, oltre a essere di cattivo gusto è molto infelice. E il motivo è Arezzonotizie.it - Il consiglio comunale aperto si farà all'impianto di San Zeno. Menchetti: "Arezzo barzelletta d'Italia" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilsu Sansi, a San. “La decisione con cui la maggioranza, in sede di conferenza dei capigruppo, ha deciso di tenere ilsull’inceneritore nella sede dell’, oltre a essere di cattivo gusto è molto infelice. E il motivo è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consiglio comunale sull’inceneritore con sede a San Zeno scatena la critica del consigliere comunale Michele Menchetti - Sembra scontato dirlo ma evidentemente non è così, è richiesto un luogo ‘neutro’ e soprattutto istituzionale. Ringrazio per questo i colleghi della minoranza che hanno condiviso questa mia richiesta. Per tutti questi motivi non parteciperò, lo dico con rammarico perché sono il primo firmatario della richiesta, al Consiglio Comunale aperto sul tema. (Lortica.it)

Omicidio a Oratoio e questione sicurezza - "serve un Consiglio comunale aperto sulle strategie" - La Coalizione Civica e Progressista del centro sinistra pisano, composta da Pd, La città delle persone e Sinistra Unita, ha depositato all'ufficio di presidenza del Consiglio comunale, lo scorso 12 ottobre, la richiesta di un'assemblea cittadina aperta, alla presenza del Prefetto e del Questore... (Pisatoday.it)

Bagarre in consiglio comunale sull’ampliamento della Macron - La variante Macron riguarda un lotto di 31. p. 53 della legge regionale 24/2017, della società Macron s. Ci sono sentenze del Tar che hanno annullato delibere in cui non erano stati forniti documenti accessori ai consiglieri comunali, che hanno diritto di riceverli e dovere di consultarli per esprimere un parere. (Ilrestodelcarlino.it)