Grande Fratello, Michael Castorino è stato eliminato. La reazione di Amanda (Di martedì 15 ottobre 2024) Ecco il secondo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Helena Prestes, Tommaso Franchi, Michael Castorino, Yulia Bruschi, Clayton Norcross e Amanda Lecciso. Questi i concorrenti nominati nella puntata precedente. Il televoto da casa ha deciso che Michael Castorino è il secondo eliminato di questa edizione del Grande Fratello. L'eliminazione di Michael Alfonso Signorini ha Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, Michael Castorino è stato eliminato. La reazione di Amanda Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ecco il secondodi questa edizione delHelena Prestes, Tommaso Franchi,, Yulia Bruschi, Clayton Norcross eLecciso. Questi i concorrenti nominati nella puntata precedente. Il televoto da casa ha deciso cheè il secondodi questa edizione del. L'eliminazione diAlfonso Signorini ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello 18 - riassunto ottava puntata : sorprese - scontri ed eliminato - Ma Alfonso Signorini non si è accontentato di questo e ha voluto testare ulteriormente la loro unione, sottoponendoli ad un’intervista doppia, superata naturalmente a pieni voti. L’ottava puntata non ha deluso i telespettatori, riservando numerosi colpi di scena che spaziano dalla coppia Enzo Paolo e Carmen a diversi scontri. (Tutto.tv)

“Devi lasciare la casa”. Grande Fratello - concorrenti in lacrime dopo l’annuncio di Signorini - “Posso dire? Non trovo giusto che non abbiano mai parlato della sua storia”. Che sarebbe stata una puntata a tinte forti Alfonso Signorini lo aveva annunciato e le sue parole non sono state smentite. Se ne discuterà ancora in settimana, questo è certo. L'articolo “Devi lasciare la casa”. Particolarmente toccanti le parole di Amanda, in lacrime: “Perdo un mio punto di riferimento, non so come ... (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello 2024 - Micheal eliminato : 4 concorrenti in nomination - Michael è stato eliminato nella puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre. In nomination 4 concorrenti: cosa è successo nel corso della puntata del reality di Alfonso Signorini.Continua a leggere . (Fanpage.it)