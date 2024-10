Thesocialpost.it - Google firma un accordo storico per l’acquisto di energia da mini reattori nucleari

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)ha siglato undi portata storica: acquisteràda una flotta di, allo scopo di alimentare l’aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La multinazionale Usa ha già ordinato sei o settemodulari (SMR) dall’azienda californiana Kairos Power, con la consegna del primo reattore prevista per il 2030 e dei rimanenti entro il 2035. L’intenzione diè di usare la tecnologia nucleare come soluzione a basso impatto ambientale per alimentare i suoi data center, che richiedono enormi quantità di elettricità.