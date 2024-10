Lapresse.it - Gonzalo Gomez morto a 34 anni, Spagna in lutto per ex portiere

(Di martedì 15 ottobre 2024)nel mondo del calcio spagnolo. E’a 34, exdel Logroñés, Calahorra e Nßxara.lottava da tempo contro una malattia e da giorni era ricoverato in ospedale. Berceo e Balsamaiso sono state le squadre che lo hanno visto crescere come calciatore fino al 2009, quando è entrato nelle fila del Logroñés. “Riposa in pace,”, ha scritto in un post su X il Logroñés annunciando la sua scomparsa. Descansa en paz,. ? pic.twitter.com/6jvZnayp61 — SD Logroñés (@SDLogrones) October 15, 2024