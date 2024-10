Giorgia e la sindrome di Calimero, Conte le rinfaccia le sue bugie (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha un chiodo fisso Giorgia Meloni ed è il Movimento Cinque Stelle. Non è un caso che preferisca scontrarsi col Pd guidato da Elly Schlein, di cui ha buon gioco a far emergere le contraddizioni – dalla politica estera alle dinamiche di politica interna sul campo largo – che non con la forza politica guidata da Giuseppe Conte, molto più granitica e compatta dei dem. Non è un caso che il governo Meloni abbia proceduto sin dall’inizio a smantellare tutte le battaglie e le conquiste del M5S, dal Superbonus fino al Reddito di cittadinanza passando per il decreto Dignità che arginava i contratti precari. Le accuse di Meloni al M5S ma Conte smonta la sua propaganda punto per punto E così a ogni occasione Meloni non manca di polemizzare con i Cinque Stelle. Ieri ha incominciato il corpo al corpo al Senato. Lanotiziagiornale.it - Giorgia e la sindrome di Calimero, Conte le rinfaccia le sue bugie Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha un chiodo fissoMeloni ed è il Movimento Cinque Stelle. Non è un caso che preferisca scontrarsi col Pd guidato da Elly Schlein, di cui ha buon gioco a far emergere le contraddizioni – dalla politica estera alle dinamiche di politica interna sul campo largo – che non con la forza politica guidata da Giuseppe, molto più granitica e compatta dei dem. Non è un caso che il governo Meloni abbia proceduto sin dall’inizio a smantellare tutte le battaglie e le conquiste del M5S, dal Superbonus fino al Reddito di cittadinanza passando per il decreto Dignità che arginava i contratti precari. Le accuse di Meloni al M5S masmonta la sua propaganda punto per punto E così a ogni occasione Meloni non manca di polemizzare con i Cinque Stelle. Ieri ha incominciato il corpo al corpo al Senato.

