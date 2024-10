Fedez a Lucci: «Sei un patatone, pensano che sei un criminale e in realtà sei più intelligente…» (Striscia la Notizia) (Di martedì 15 ottobre 2024) Striscia la Notizia ha mandato in onda una serie di servizi sull’inchiesta di Pinuccio sugli intrecci tra ultrà, ‘ndrangheta e rapper, nati dopo le indagini della Procura di Milano che hanno portato all’arresto di alcuni esponenti degli ultras di Milan e Inter. Tra questo anche il bodyguard Christian Rosiello, la guardia del corpo di Fedez. Dalle intercettazioni sono infatti emersi collegamenti tra Fedez e l’ultras Luca Lucci in relazione alla sponsorizzazione di una bevanda prodotta dal rapperall’interno dello stadio Meazza. Nella puntata di questa sera l’inviato di Striscia, spulciando le carte dell’indagine, scopre alcune intercettazioni che confermerebbero l’esistenza di rapporti tra rapper e ultrà, con questi ultimi intenzionati a entrare nel business dell’organizzazione di concerti. Ilnapolista.it - Fedez a Lucci: «Sei un patatone, pensano che sei un criminale e in realtà sei più intelligente…» (Striscia la Notizia) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024)laha mandato in onda una serie di servizi sull’inchiesta di Pinuccio sugli intrecci tra ultrà, ‘ndrangheta e rapper, nati dopo le indagini della Procura di Milano che hanno portato all’arresto di alcuni esponenti degli ultras di Milan e Inter. Tra questo anche il bodyguard Christian Rosiello, la guardia del corpo di. Dalle intercettazioni sono infatti emersi collegamenti trae l’ultras Lucain relazione alla sponsorizzazione di una bevanda prodotta dal rapperall’interno dello stadio Meazza. Nella puntata di questa sera l’inviato di, spulciando le carte dell’indagine, scopre alcune intercettazioni che confermerebbero l’esistenza di rapporti tra rapper e ultrà, con questi ultimi intenzionati a entrare nel business dell’organizzazione di concerti.

Intercettazione al The Club - si parla dello scontro che precede la spedizione punitiva. “Quello lo spingeva - l’altro gli ha dato uno schiaffo”. E Lucci racconta la rissa fra Fedez e Iovino - Un mini-van nero piomba all’incrocio con via Petitti e si ferma sulle strisce. 06 del 22 aprile, via Traiano. . Christian (Rosiello, ndr) si è messo in mezzo l’ha messo subito a terra, mentre era a terra l’amico di questo qua gli ha dato una cinquina. . . Fino a oggi esisteva il filmato dell’aggressione basato sulle telecamere. (Ilgiorno.it)