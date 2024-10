Bergamonews.it - Ester, morta a 15 anni, la procura apre un fascicolo per omicidio colposo. Giovedì l’addio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. I genitori della piccolaRaimondi, la 15enne di Mozzanicaimprovvisamente domenica, sono stati chiari: non presenteranno denunce. A muoversi, invece, come prevedibile, sarà ladi Bergamo, con il pm Carmen Santoro che nelle prossime ore aprirà und’inchiesta pera carico di ignoti. Un atto dovuto, il cui passo successivo sarebbe l’autopsia sul corpo della giovane. Da quanto filtra, però, gli inquirenti non andranno oltre gli accertamenti necroscopici eseguiti lunedì, scongiurando il rinvio dei funerali fissatimattina alle 10 nella parrocchiale di Mozzanica. Un piccolo, piccolissimo sollievo per i familiari, già provati dall’enorme dolore. Da quanto emerge dai primi accertamenti, il quadro clinico della ragazza era piuttosto delicato, nonostante sembrasse in perfetta salute.