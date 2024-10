Errani-Boulter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Ningbo 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) Sara Errani se la vedrà contro Katie Boulter nel primo turno del WTA 500 di Ningbo 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La veterana romagnola ha vinto due ottime partite nelle qualificazioni e adesso si appresta ad affrontare la top quaranta britannica. Le due giocatrici si sono già incontrate nel marzo del 2022 in occasione del turno decisivo del tabellone cadetto del WTA 1000 di Indian Wells ed in quell’occasione Boulter inflisse un duplice 6-3 all’azzurra. Quest’ultima, anche in virtù di una classifica nettamente inferiore, partirà largamente sfavorita in base alle quote dei bookmakers. La sua avversaria, inoltre, è ormai una solida certezza del massimo circuito e quest’anno ha portato a casa due titoli. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sarase la vedrà contro Katienel primo turno del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La veterana romagnola ha vinto due ottime partite nelle qualificazioni e adesso si appresta ad affrontare la top quaranta britannica. Le due giocatrici si sono già incontrate nel marzo del 2022 in occasione del turno decisivo del tabellone cadetto del WTA 1000 di Indian Wells ed in quell’occasioneinflisse un duplice 6-3 all’azzurra. Quest’ultima, anche in virtù di una classifica nettamente inferiore, partirà largamente sfavorita in base alle quote dei bookmakers. La sua avversaria, inoltre, è ormai una solida certezza del massimo circuito e quest’anno ha portato a casa due titoli.

Olimpiadi - Errani e Paolini in semifinale. Battute le britanniche Boulter-Watson - Sara Errani e Jasmin Paolini alle semifinali delle Olimpiadi nel doppio femminile di tennis. com/oZJa2yh2ef — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 1, 2024 I giornalisti ci provano, Paolini ci casca: «Io dopo Wimbledon mi sono allenata, non sono andata al mare» I giornalisti sanno come strappare un titolo, quando vogliono. (Ilnapolista.it)

Highlights Errani/Paolini-Boulter/Watson - tennis doppio femminile Olimpiadi Parigi 2024 (VIDEO) - Le azzurre, dopo aver eliminato Sun/Routliffe e Garcia/Parry nei primi due turni, hanno dominato anche le britanniche sopra menzionate, capaci di estromettere dal torneo il bronzo olimpico Stefani (in coppia con Haddad Maia) in precedenza. Prestazione semplicemente eccezionale del duo nostrano, con le inglesi mai davvero in partita nel corso di due set terminati 6-3, 6-1. (Sportface.it)

LIVE Errani/Paolini-Watson/Boulter 6-3 6-1 - Olimpiadi tennis in DIRETTA : è Storia per le azzurre - cent’anni dopo Italia in zona medaglie! - 15-30 Punto spettacolare, Watson fa i numeri per salvarlo e poi chiuderlo con la volée di dritto e poi va a discutere con la giudice di sedia, la controversissima Louise Engzell (ed è un eufemismo). 30-30 Ottima risposta di rovescio di Errani che butta fuori dal campo Watson, che tenta di recuperare di rovescio senza esito, dato che rimane in rete. (Oasport.it)