E’ scomparso Alfredo Pasquinelli

Profondo cordoglio nella comunità di Paganico per la scomparsa di Alfredo Pasquinelli, imprenditore di 79 anni originario di Altopascio, in provincia di Lucca, ma ormai da molti anni concittadino a tutti gli effetti del paese. Pasquinelli, infatti, molti anni fa aveva acquistato l'allora podere Santa Genoveffa trasformandolo nella sua dimora nei fine settimana e in tutti quei momenti che voleva trascorrere in relax. Poi, da grande imprenditore qual era, aveva trasformato la struttura nell'attuale prestigioso relais dove lui continuava a trascorre il tempo quasi ogni fine settimana. Parole di affetto e cordoglio sono state espresse dal presidente di Confindustria Toscana Nord, Daniele Matteini, e dalla sindaca di Civitella Paganico, Alessandra Biondi. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 a Montecatini, dove Pasquinelli risiedeva con la famiglia.

Addio ad Alfredo Pasquinelli. Imprenditore e uomo innovatore - Dette un importante contributo anche alla nascita della sezione terziario dell’Associazione industriali della provincia di Pistoia. Padquinelli è stato per due volte presidente del Rotary Club Marino Marini. L‘acquisto del Kursaal era stato per lui una scommessa e quasi un regalo alla città; vederlo andare in fiamme fu un dolore che lui stesso dichiarò immenso. (Lanazione.it)

Montecatini Terme : morto l’imprenditore Alfredo Pasquinelli. Comprò il Kursaal - poi andato in fiamme - . Attraverso questa nota: "Con la scomparsa di Alfredo Pasquinelli l'imprenditoria perde un precursore e un innovatore; da operatore del terziario, come si chiamavano allora le attività di supporto alle aziende manifatturiere e di servizi, organizzò la propria impresa dotandosi di un management in grado di gestire il flusso di lavoro e commesse" L'articolo Montecatini Terme: morto l’imprenditore ... (Firenzepost.it)

E’ morto l’imprenditore Alfredo Pasquinelli. L’incendio del suo Kursaal l’ultimo dolore - . I tempi gli hanno dato ragione, allora fu un passo avanti agli altri. Pasquinelli lascia la famiglia, la moglie Giovanna, i quattro figli ed i nipoti. "Con la scomparsa di Alfredo Pasquinelli – dice Matteini – l'imprenditoria perde un precursore e un innovatore; da operatore del terziario (come si chiamavano allora le attività di supporto alle aziende manifatturiere e di servizi) ... (Lanazione.it)