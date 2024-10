È morto a 34 anni il portiere spagnolo Gonzalo Gómez (Di martedì 15 ottobre 2024) Lutto nel mondo del calcio spagnolo, è morto a 34 anni Gonzalo Gomez, ex portiere del Logroñés, Calahorra e Náxara. Gomez lottava da tempo contro una malattia e da giorni era ricoverato in ospedale. Berceo e Balsamaiso sono state le squadre che lo hanno visto crescere come calciatore fino al 2009, quando è entrato nelle fila del Logroñés. “Riposa in pace, Gonzalo”, ha scritto in un post su X il Logroñés annunciando la sua scomparsa. La Federación Riojana de Fútbol ha annunciato così la scomparsa del giovane portiere: “Il calcio della Rioja è in lutto per la morte del portiere Gonzalo Gómez all’età di 34 anni. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Gonzalo e a tutte le famiglie calcistiche nelle quali ha sviluppato la sua carriera”. Metropolitanmagazine.it - È morto a 34 anni il portiere spagnolo Gonzalo Gómez Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lutto nel mondo del calcio, èa 34Gomez, exdel Logroñés, Calahorra e Náxara. Gomez lottava da tempo contro una malattia e da giorni era ricoverato in ospedale. Berceo e Balsamaiso sono state le squadre che lo hanno visto crescere come calciatore fino al 2009, quando è entrato nelle fila del Logroñés. “Riposa in pace,”, ha scritto in un post su X il Logroñés annunciando la sua scomparsa. La Federación Riojana de Fútbol ha annunciato così la scomparsa del giovane: “Il calcio della Rioja è in lutto per la morte delall’età di 34. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici die a tutte le famiglie calcistiche nelle quali ha sviluppato la sua carriera”.

