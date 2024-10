Demi Moore parla della malattia di Bruce Willis: “Bisogna essere realistici” (Di martedì 15 ottobre 2024) Demi Moore parla della malattia di Bruce Willis: “Bisogna essere realistici” L’attrice Demi Moore è tornata a parlare di Bruce Willis e della sua malattia: l’interprete, infatti, è affetto da demenza frontotemporale. Intervenuta all’Hamptons International Film Festival, l’attrice ha dichiarato: “La malattia è quello che è e Bisogna essere realistici nell’accettarlo. Ma nello stato in cui si trova è stabile”. Poi, in riferimento a chi soffre di demenza, ha aggiunto: “Incoraggio sempre a venire loro incontro nella condizione in cui si trovano”. “Quando si guarda al passato, a ciò che era, è una battaglia persa. Se invece si accetta il loro stato attuale, si scoprono una grande bellezza e dolcezza”. Tpi.it - Demi Moore parla della malattia di Bruce Willis: “Bisogna essere realistici” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di: “” L’attriceè tornata are disua: l’interprete, infatti, è affetto da demenza frontotemporale. Intervenuta all’Hamptons International Film Festival, l’attrice ha dichiarato: “Laè quello che è enell’accettarlo. Ma nello stato in cui si trova è stabile”. Poi, in riferimento a chi soffre di demenza, ha aggiunto: “Incoraggio sempre a venire loro incontro nella condizione in cui si trovano”. “Quando si guarda al passato, a ciò che era, è una battaglia persa. Se invece si accetta il loro stato attuale, si scoprono una grande bellezza e dolcezza”.

