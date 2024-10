Da Terni a Porto, Hydra protagonista tra i Musei dell’Acqua (Di martedì 15 ottobre 2024) La 5ª Conferenza Internazionale della Rete Globale dei Musei dell'Acqua: ‘Città d'Acqua. Pace e Prosperità attraverso l'Educazione alla Sostenibilità Idrica’ si è svolta a Porto in Portogallo, con la presenza del Museo Hydra di Terni, il cui direttore, Alessandro Capati, ha chiarito le particolarità e soprattutto le risorse che un territorio come quello circostante la Cascata delle Marmore offre all'Italia e all'umanità intera L'articolo Da Terni a Porto, Hydra protagonista tra i Musei dell’Acqua proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Da Terni a Porto, Hydra protagonista tra i Musei dell’Acqua Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La 5ª Conferenza Internazionale della Rete Globale deidell'Acqua: ‘Città d'Acqua. Pace e Prosperità attraverso l'Educazione alla Sostenibilità Idrica’ si è svolta aingallo, con la presenza del Museodi, il cui direttore, Alessandro Capati, ha chiarito le particolarità e soprattutto le risorse che un territorio come quello circostante la Cascata delle Marmore offre all'Italia e all'umanità intera L'articolo Datra iproviene da Il Difforme.

Giampaolo Morelli - il nuovo film da regista - il riconoscimento di paternità - il rapporto con i suoi due figli - Il percorso umano e giuridico che sta facendo, da quando ha scoperto che l’uomo che l’ha cresciuto non è il suo vero padre. Il sollievo che i tormenti del passato non colpiranno mai i suoi due figli. L’attore è (quasi) pronto per i 50 anni. Un nuovo film da regista, che non è quello che sembra (dal titolo). (Vanityfair.it)

Terni - trasporto pubblico : scontistiche sul prezzo degli abbonamenti annuali - Una nuova scontistica per le tariffe urbane ed extraurbane del trasporto pubblico. La giunta comunale ha infatti approvato la delibera che prevede la riduzione dei costi per acquistare gli abbonamenti. Come viene specificato a differenza del passato, possono beneficiare degli sconti non solo i... (Ternitoday.it)

Nuova attività a Terni : “Modernizzare il mondo del collezionismo creando un rapporto di amicizia con il cliente” - Tre amici per tre fratelli iconici del famoso anime One Piece. Non è una moltiplicazione da fare: Filippo, Alessandro e Leonardo hanno infatti dato vita ad un’attività denominata The three brothers che evoca un cartoon iconico, il quale ha fatto la storia recente della televisione. Recentemente... (Ternitoday.it)