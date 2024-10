Così Ogunseye si è preso la scena. Ma all’Arezzo ora servono altri gol (Di martedì 15 ottobre 2024) di Luca Amorosi ARETTO Per la legge dei grandi numeri il pareggio era nell’aria. E alla nona giornata, dopo cinque vittorie e tre sconfitte, è arrivato contro il Rimini, contro cui l’Arezzo non pareggiava al Comunale dal 1964, tanto per dare ulteriore valenza al dato statistico. Un 1-1, quello di domenica, tutto sommato giusto per ciò che si è visto in campo. Il Cavallino ha fatto un passo indietro a livello di prestazione, faticando ad alzare i ritmi e a costruire vere e proprie palle gol. La difesa ha tenuto bene, ma ha commesso una disattenzione fatale, non tanto diversa, in fin dei conti, da quella che ha propiziato il vantaggio con Ogunseye, al quarto gol in campionato e al primo sigillo davanti ai suoi tifosi. Dopo l’1-0, la squadra è sembrata accontentarsi di gestire il vantaggio anziché cercare il punto del raddoppio, come ha lamentato anche Troise dopo il triplice fischio. Sport.quotidiano.net - Così Ogunseye si è preso la scena. Ma all’Arezzo ora servono altri gol Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) di Luca Amorosi ARETTO Per la legge dei grandi numeri il pareggio era nell’aria. E alla nona giornata, dopo cinque vittorie e tre sconfitte, è arrivato contro il Rimini, contro cui l’Arezzo non pareggiava al Comunale dal 1964, tanto per dare ulteriore valenza al dato statistico. Un 1-1, quello di domenica, tutto sommato giusto per ciò che si è visto in campo. Il Cavallino ha fatto un passo indietro a livello di prestazione, faticando ad alzare i ritmi e a costruire vere e proprie palle gol. La difesa ha tenuto bene, ma ha commesso una disattenzione fatale, non tanto diversa, in fin dei conti, da quella che ha propiziato il vantaggio con, al quarto gol in campionato e al primo sigillo davanti ai suoi tifosi. Dopo l’1-0, la squadra è sembrata accontentarsi di gestire il vantaggio anziché cercare il punto del raddoppio, come ha lamentato anche Troise dopo il triplice fischio.

